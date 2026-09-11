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Рязанские новости

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Рязанский перинатальный центр назвал популярные и редкие имена новорожденных

Рязанский перинатальный центр назвал популярные и редкие имена новорожденных

В августе в МФЦ Перинатального центра Рязани документы получили 96 новорожденных, среди популярных имен — Варвара и Михаил, редкие — Элина, Лев, Клим, Сияна.

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