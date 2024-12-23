ВокругТВ: Первые кадры со съемок остросюжетного сериала «СМЕРШ. 1944»

Премьера остросюжетного сериала «СМЕРШ. 1944» состоится в 2025 году на канале РЕН ТВ. Главные герои – два капитана советской контрразведки «СМЕРШ» Константин Лавров (Игорь Петренко) и Павел Семенов (Владислав Котлярский).
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