Рамзан Кадыров попросил МО дать право Чечне создавать полки и батальоны для СВО.Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия республиканским властям самостоятельно формировать полки и батальоны.
Кадыров попросил Минобороны позволить создавать полки для СВО
Комментарии
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лл
лина любимцева
А при чем тут республиканские власти?!! Любые, где бы то ни было в России? Есть военкоматы, вот пусть они этим и занимаются!!!
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10 час.
ninikooo Митусова
А можно эти полки направить на борьбу с мигрантами, пока МВД и миграционная служба взятки берут?! Больше пользы будет- кому хвост прищемят, а остальные расползутся и ММА- клубы, и ОПГ- диаспоры, и молельные дома-, где готовят террористов. Рамзан Кадыров даст правильную установку, порядок будет наведен в кратчайшие сроки.
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10 час.
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