Кадыров попросил Минобороны позволить создавать полки для СВО

А при чем тут республиканские власти?!! Любые, где бы то ни было в России? Есть военкоматы, вот пусть они этим и занимаются!!!

ninikooo Митусова

А можно эти полки направить на борьбу с мигрантами, пока МВД и миграционная служба взятки берут?! Больше пользы будет- кому хвост прищемят, а остальные расползутся и ММА- клубы, и ОПГ- диаспоры, и молельные дома-, где готовят террористов. Рамзан Кадыров даст правильную установку, порядок будет наведен в кратчайшие сроки.