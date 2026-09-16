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Калужские новости

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Дорога А-130 в Жуковском округе частично перекрыта до 31 октября

Дорога А-130 в Жуковском округе частично перекрыта до 31 октября

Закрыт участок дороги А-130 в сторону Калуги из-за реконструкции трассы М-3, движение в сторону Москвы продолжается.

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