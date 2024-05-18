Microsoft все-таки начал отключать россиян. Это коснулось облачных продуктов

Корпорация Microsoft с 16 мая начала постепенно отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных сервисовКак сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российской компании Softline, которая общалась с Microsoft с момента объявления грядущего отключения российских пользователей, американская корпорация все-таки утвердила список продуктов, которых она собралась лишить российских пользователей.