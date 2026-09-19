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Марченко о будущем и истекающем контракте: «Я играю в хоккей. Бизнес-вопросами занимаются Уодделл и Мильштейн – они разберутся. Моя задача – быть готовым на льду»

Нападающий « Коламбуса » Кирилл Марченко поделился размышлениями относительно своего будущего. Контракт форварда с зарплатой 3,85 миллиона долларов в год рассчитан еще на сезон, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.

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