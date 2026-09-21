Падение коммунистов и взлет новичков: неожиданный расклад сил показали итоги выборов в парламент Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 сентября, ФедералПресс. На прошедших выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры восьмого созыва уверенную победу одержала партия «Единая Россия».
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