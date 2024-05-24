Предложение о компенсации женщинам за рождение детей до 25 лет Ирэн ОрлонскаяВ Государственную думу был предложен законопроект о выплате дополнительных пособий женщинам, рожающим детей до 25 лет, с целью поддержки материнства и стимулирования рождаемости в стране.
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