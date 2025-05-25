В Госдуме выступили за малоимущих против монополии. Эксперты опасаются, что депутаты не понимают, как работает динамическое ценообразование РЖД

Группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение законопроект, предлагающий отменить динамическое ценообразование при продаже билетов на железнодорожный транспорт студентам, пенсионерам, многодетным семьям, детям-сиротам, инвалидам, а также гражданам с низкими доходами.
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