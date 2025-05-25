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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

В Госдуме выступили за малоимущих против монополии. Эксперты опасаются, что депутаты не понимают, как работает динамическое ценообразование РЖД

В Госдуме выступили за малоимущих против монополии. Эксперты опасаются, что депутаты не понимают, как работает динамическое ценообразование РЖД

Группа депутатов Государственной думы внесла на рассмотрение законопроект, предлагающий отменить динамическое ценообразование при продаже билетов на железнодорожный транспорт студентам, пенсионерам, многодетным семьям, детям-сиротам, инвалидам, а также гражданам с низкими доходами.

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