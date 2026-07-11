«Электропривод мы делали в партнерстве с нашими восточными партнерами»: «Росатом» готов обеспечить все российские электромобили своими моторами

Большое предприятие по выпуску электродвигателей запускается в Липецкой областиТопливный дивизион «Росатома» — ТВЭЛ — намерен стать поставщиком электроприводов для всех российских производителей электромобилей.
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