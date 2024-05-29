Молдавский депутат — о задержании лидера партии "Шанс": "Все без объяснений"

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер прокомментировала задержание Лунгу в аэропорту Кишинева. В разговоре с РЕН ТВ она отметила, что без прямых указаний президента Молдавии Майи Санду пограничники не задерживали бы оппозиционных политиков.
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