Молдавский депутат — о задержании лидера партии "Шанс": "Все без объяснений"

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер прокомментировала задержание Лунгу в аэропорту Кишинева. В разговоре с РЕН ТВ она отметила, что без прямых указаний президента Молдавии Майи Санду пограничники не задерживали бы оппозиционных политиков.