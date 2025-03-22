🪙 Правительство России выделило более 770 млн рублей на восстановление берегоукрепительных сооружений в Крыму Финансирование будет направлено из резервного фонда правительства.
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🪙 Правительство России выделило более 770 млн рублей на восстановление берегоукрепительных сооружений в Крыму Финансирование будет направлено из резервного фонда правительства.