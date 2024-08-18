Русская весна
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Русская весна

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Мощный прорыв армии России у Угледара: перерезан главный путь снабжения ВСУ — трасса на Константиновку (КАРТА)

Мощный прорыв армии России у Угледара: перерезан главный путь снабжения ВСУ — трасса на Константиновку (КАРТА)

Мощный прорыв армии России у Угледара: перерезан главный путь снабжения ВСУ — трасса на Константиновку.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Храни вас Бог ребятушки❤️❤️❤️ низкий вам поклон за ВСЕ🙏
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