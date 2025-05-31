Гранату в автобусе обнаружили пассажиры во Владивостоке

Предмет, похожий на гранату был найден в автобусе №23 во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS. По сообщениям, на маршруте этого автобуса, следующем от Семеновской до Автовокзала, под одним из сидений очевидцы нашли гранату.
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