В России назвали сроки окончания СВО на Украине. Свой прогноз дал мaтематик Григорий Кваша, который основывает свои предсказания на мaтематическиx pacчетax и теории цикличности событий, анализируя исторические события.
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