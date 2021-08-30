ТвГТУ — в числе первых партнёров Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»

25 августа в Москве состоялась торжественная церемония подписания соглашений с первыми членами Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» под председательством заместителя министра науки и высшего образования России Григория Гурова.
25 августа в Москве состоялась торжественная церемония подписания соглашений с первыми членами Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» под председательством заместителя министра науки и высшего образования России Григория Гурова.
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