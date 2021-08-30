Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сидор Нездиймынога
    Вот что значит отсутствие интеллекта! Тещу надо холить и лелеять, ведь эта самая главная фигура в семье, которая созд...Житель Тверской о...
  • alik3456
    ДурДом процветаетЖительница Твери ...
  • aleks virt
    Надо же ... А я думаю, что это в Тверской области всё производство, даже стратегически значимое, необратимо сокращает...Тверская и Нижего...

ТвГТУ — в числе первых партнёров Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»

ТвГТУ — в числе первых партнёров Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»

25 августа в Москве состоялась торжественная церемония подписания соглашений с первыми членами Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» под председательством заместителя министра науки и высшего образования России Григория Гурова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх