Как избежать опасностей в период ретроградного Меркурия с 13 декабря по 1 января 2024 года Алёна ЮрьеваПод влиянием ретроградного Меркурия, согласно астрологическим прогнозам, наше окружение и поведение может подвергаться определенным изменениям.