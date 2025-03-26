Основателя «Русагро» Вадима Мошковича обвиняют в мошенничестве

Бывшему сенатору от Белгородской области, основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и его экс-гендиректору Максиму Басову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии