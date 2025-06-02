В Госдуме призвали увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Размер материнского капитала следует увеличить на 1 млн рублей при рождении первого ребёнка до достижения женщиной возраста 24 лет, соответствующее обращение направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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