Российские ученые создали новый метод лечения женских болезней

Российские ученые создали инновационное средство для лечения женских болезней. В исследовании приняли участие специалисты из Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ совместно с Институтом элементоорганических соединений им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии