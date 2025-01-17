Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Давно пора. Развелись какие-то "Новые люди", "Старые галоши", "За справедливость" и всё вранье, вранье, вранье... Каж...Россия ежегодно т...
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    👍 👍 👍Диаспоры управляю...
  • Valet
    Сюсюкаемя с дерьмом и  предателями, потом будем повторно их пережевывать.... через 20 лет, это уже удел наших детей...Готовился отравит...

В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

Депутат Госдумы Колесник: Запад раздувает тему разрыва подводных кабелей на Балтике, чтобы поскандалить Повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море – это элемент информационной войны, обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх