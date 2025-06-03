Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию

МОСКВА, 3 июня, ФедералПресс. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью газете Le Monde заявил, что бывший президент США Джо Байден во время своего правления высказывал мнение о необходимости уничтожения России.
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