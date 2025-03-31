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Клуб "Женские секреты"

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Пирожки с капустой «Монастырские». Невероятно вкусные: тесто без яиц и молочных продуктов

Пирожки с капустой — это одна из самых популярных и любимых видов домашней выпечки. Они сочетают в себе мягкое, воздушное тесто и ароматную начинку из тушеной или свежей капусты, иногда с добавлением моркови, лука, яиц или грибов.

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