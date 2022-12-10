Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Егор Сорин: «Уже можно говорить, что Степанова сделала шаг вперед. У нее задача на Кубок России во всех гонках забегать в тройку»

Тренер сборной России Егор Сорин оценил прогресс лыжницы Вероники Степановой. На данный момент спортсменка лидирует в общем зачете Кубка России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх