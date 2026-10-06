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Арестович из Америки: Украинцев взяли в заложники – но «партия войны» права

Арестович из Америки: Украинцев взяли в заложники – но «партия войны» права

На Украине бояться открыть границы для свободного выезда мужчин из страны, поскольку это сразу покажет реальный процент сторонников войны и мира.

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