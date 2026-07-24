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SPLETNIK

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МакSим госпитализировали после смерти отца

МакSим госпитализировали после смерти отца

43-летняя певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала, что её госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне смерти отца.

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