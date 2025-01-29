🇷🇺Российские подразделения продолжают успешно выбивать боевиков ВСУ из городских застроек и занятых ими домов мирных жителей🔥 #ВСРФ #ВСУ #ЗСУ #Украина #СВО.
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🇷🇺Российские подразделения продолжают успешно выбивать боевиков ВСУ из городских застроек и занятых ими домов мирных жителей🔥 #ВСРФ #ВСУ #ЗСУ #Украина #СВО.
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