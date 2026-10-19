Ко Всемирному дню хлеба ВТБ выяснил, какие привычки связаны с одним из главных продуктов россиян. 92% опрошенных в детстве хотя бы раз отламывали горбушку хлеба по дороге из булочной, а 30% поступают так и во взрослом возрасте.