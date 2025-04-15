В России предрекли срыв «пасхального перемирия»: Киев продолжит удары

«Надо понимать, что Белый дом еще работает в информационном поле. То есть для них Пасха, „пасхальное перемирие“, очень хорошо ложится на уши простого обывателя, и, соответственно, они пытаются использовать эту формулу и для собственного пиара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии