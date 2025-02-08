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Одесса: Нацисты рвут баяны на поминках предателя Хаита

Одесса: Нацисты рвут баяны на поминках предателя Хаита

Из рубрики «Ну что, сынку, помогли тебе твои укры?.». В Одессе похоронили Валерия Хаита. Для людей брезгливых — это всего лишь отец Ростислава Хаита из «Квартета И», а для небрезгливых — писатель, юморист, кавээнщик.

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Комментарии
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Eduard
На хрена козе баян? Ответ:&quot;Хаита поминать&quot;,
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17 час.
Eduard
Да юмор одесситов поменялся!
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17 час.
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