На острове Мудьюг продолжают восстанавливать музейное пространство

Наша команда побывала на земле, которая хранит память о сотнях искалеченных судебОстров Мудьюг — зияющая рана в истории Русского Севера и, одновременно с этим, символ непоколебимой воли, стойкости и мужества.
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