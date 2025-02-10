В Петербурге вынесли приговор создателю мошеннической группы, обманувшей более 150 арендаторов на 5 миллионов рублей

Все потерпевшие получили полное возмещение ущерба Прокуратура Красногвардейского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу против мужчины, который был признан виновным по частям 2 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
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