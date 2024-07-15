Матас Бузелис набрал 28 очков и 5 подборов в матче Летней лиги с «Уорриорз»

В составе «Буллс» новичок Матас Бузелис набрал 28 очков, 5 подборов и 2 перехвата. За 34 минуты 11-й номер драфта-2024 реализовал 10 из 22 с игры, включая 4 3-очковых, а также 4 из 5 с линии.
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