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Меня удивляет моя реакция на измену жены

Меня удивляет моя реакция на измену жены

Мне 38 лет, есть жена и тройняшки (мальчики), которым уже по 18 лет. Эта история произошла со мной сегодня утром.

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туся петрова
Бездушный болван !!!
саша дмитренко
дура с длинным языком
Елена игрик
Совсем спятила. Такие вещи под расстрелом рассказывать нельзя!
Ольга
Ну, есть же дуры на свете.
саша дмитренко
тут другое,,мужик переживает почему так равнодушен,,не любви не ненависти,,,
Vera Dobryagina
Вот когда сам окажется в похожей ситуации, придёт за сочувствием к сыновьям, а они вот так равнодушно отреагируют - может и поймёт мужик. Жена, конечно, такую глупость сделала - взрослая тётка, с Луны, что ли, свалилась? Либо с мозгами что-то, либо это был повод, чтоб разбежаться. Мы же не знаем, что у них там за жизнь была, тем более и мужик говорит - может и его вина есть в её измене. Но поставить крест на детях, хоть и взрослых, это ж какой серьёзный повод должен быть. И что - перепихон по пьяной лавочке того стоит? А удивляться на свою реакцию безразличную нечего - любящие люди так не реагируют. Романтик, блин...
Lena Heidel
Это был повод. Что-то её не устраивало. Да и ему всё равно. Пришло время расстаться.
Марина Максимова
Может просто шок у него? Слишком уж на ровном месте. Такое бывает. Отойдет и начнет лютовать.
Галина Ключникова
Хрень какая-то...
Галина Войсковая
" Я самая обаятельная и привлекательная.... я самая обаятельная и привлекательная..." Похоже этот муж всю эту историю рассказывая сам себе, успокаивает себя или уговаривает, что ему всё равно.
Марина Максимова
Мне тоже показалось на аутотренинг похожим.
Натали Валуа
Ну и бред.
Nika Ar
Интересно, «всё равно на неё» стало после того, как узнал об измене или, как оказалось, было всегда? Типа: мне удобно - делай, что хочешь? Я понимаю, что, после известия об измене, внутри становится пусто и человек, которого ты считал частью себя, близким, вдруг становится чужим и далёким...

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