Меня удивляет моя реакция на измену жены

5МИНУТКАПолитикаМеня удивляет моя реакция на измену жены Мне 38 лет, есть жена и тройняшки (мальчики), которым уже по 18 лет. Эта история произошла со мной сегодня утром.Вернуться к статье135НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьтуся петроваБездушный болван !!!саша дмитренкодура с длинным языкомЕлена игрикСовсем спятила. Такие вещи под расстрелом рассказывать нельзя!ООльгаНу, есть же дуры на свете.саша дмитренкотут другое,,мужик переживает почему так равнодушен,,не любви не ненависти,,,Vera DobryaginaВот когда сам окажется в похожей ситуации, придёт за сочувствием к сыновьям, а они вот так равнодушно отреагируют - может и поймёт мужик. Жена, конечно, такую глупость сделала - взрослая тётка, с Луны, что ли, свалилась? Либо с мозгами что-то, либо это был повод, чтоб разбежаться. Мы же не знаем, что у них там за жизнь была, тем более и мужик говорит - может и его вина есть в её измене. Но поставить крест на детях, хоть и взрослых, это ж какой серьёзный повод должен быть. И что - перепихон по пьяной лавочке того стоит? А удивляться на свою реакцию безразличную нечего - любящие люди так не реагируют. Романтик, блин...Lena HeidelЭто был повод. Что-то её не устраивало. Да и ему всё равно. Пришло время расстаться.Марина МаксимоваМожет просто шок у него? Слишком уж на ровном месте. Такое бывает. Отойдет и начнет лютовать.Галина КлючниковаХрень какая-то...Галина Войсковая" Я самая обаятельная и привлекательная.... я самая обаятельная и привлекательная..." Похоже этот муж всю эту историю рассказывая сам себе, успокаивает себя или уговаривает, что ему всё равно.Марина МаксимоваМне тоже показалось на аутотренинг похожим.Натали ВалуаНу и бред.Nika ArИнтересно, «всё равно на неё» стало после того, как узнал об измене или, как оказалось, было всегда? Типа: мне удобно - делай, что хочешь? Я понимаю, что, после известия об измене, внутри становится пусто и человек, которого ты считал частью себя, близким, вдруг становится чужим и далёким...Комментировать
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