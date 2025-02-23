США не просто торгуются с Украиной, но буквально ведут себя хуже колонизаторов. Отношение Белого дома к Киеву понятно – полная зависимость, но хуже всего то, что американская власть требует то, что украинцам не принадлежит.
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