Анонс игры-рогалика The Deep Waits

Состоялся анонс проекта «The Deep Waits» от команды «Kogren Studio». Издателем выступает фирма «Aroko Game Studio».
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