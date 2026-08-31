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Анонс игры-рогалика The Deep Waits

Анонс игры-рогалика The Deep Waits

Состоялся анонс проекта «The Deep Waits» от команды «Kogren Studio». Издателем выступает фирма «Aroko Game Studio».

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