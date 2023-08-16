"Пугачёвой - шиш с маслом!": Заявление экс-депутата потянуло на сенсацию

СМ Сергей Медведев Этой особе сейчас 74 года.Она пенсионерка.Не стоит издеваться над здравым смыслом и устраивать потеху над ней на весь мир!Просто забыть её-и всё!

ВВ Валентин Воробьев Народ издевается? А это её проблемы - сама себе их создавала.