"Пугачёвой - шиш с маслом!" Это заявление экс-депутата Романа Худякова потянуло на сенсацию: "примадонна" может остаться без гонораров за новые песни.
"Пугачёвой - шиш с маслом!": Заявление экс-депутата потянуло на сенсацию
Комментарии
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СМ
Сергей Медведев
Этой особе сейчас 74 года.Она пенсионерка.Не стоит издеваться над здравым смыслом и устраивать потеху над ней на весь мир!Просто забыть её-и всё!
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1 час.
ВВ
Валентин Воробьев
Народ издевается? А это её проблемы - сама себе их создавала.
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1 час.
СМ
Сергей Медведев
Потому,что дурочка-снегурочка!Много раз якобы уходила(даже пресс-конференцию журналистов собирала),а того не понимала ,что она постарела,голос давно не тот.И пыталась что-то из себя корчить!Вот и результаты.
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1 час.
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