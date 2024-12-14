Турция просит США позволить ей и дальше получать российский газ

Турция в ходе контактов с США подняла вопрос о том, чтобы для нее сделали исключение в рамках санкций против Газпромбанка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Частную лавочку прикрыли». Новые правила для мигрантов в России позволяют ликвидировать огромный криминально-коррупционный сегмент
- «Время героев». Севастополь был одним из первых регионов России, где принят закон о социальной поддержке участников СВО
- Минфин РФ распорядился доходами от замороженных активов стран Запада
Свежие комментарии