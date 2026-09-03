3 сентября - Шуфутинов день

Вот уже более 30 лет в России 3 сентября неофициально называется Шуфутиновым днем. Эта история началась в 1993 году, когда исполнитель шансона Михаил Шуфутинский впервые спел: «Я календарь переверну, и снова…».
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