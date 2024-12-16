Никарагуа: Мы поддерживаем Россию в большой битве с фашизмом

Никарагуа работает над углублением стратегических отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега, отвечая на вопрос, когда может состояться подписание подготовленного межправительственного соглашения о военном сотрудничестве с РФ.