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Никарагуа: Мы поддерживаем Россию в большой битве с фашизмом

Никарагуа: Мы поддерживаем Россию в большой битве с фашизмом

Никарагуа работает над углублением стратегических отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега, отвечая на вопрос, когда может состояться подписание подготовленного межправительственного соглашения о военном сотрудничестве с РФ.

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