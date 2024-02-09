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Наука привлекает молодых: исследование телеканала «Наука»

Наука привлекает молодых: исследование телеканала «Наука»

Профессию ученого считают привлекательной более половины россиян. По данным всероссийского опроса, проведенного телеканалом «Наука» по итогам 2023 года, 55% респондентов считают, что заниматься наукой в России привлекательно.

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