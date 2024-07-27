В Колпино на детской площадке стреляли в ребёнка

Под Петербургом на детской площадке неизвестный выстрелил в девочку. В четверг в Колпино, пригороде Санкт-Петербурга, на детской площадке по улице Веры Слуцкой неизвестный выстрелил из пневматического оружия в 10-летнюю девочку.