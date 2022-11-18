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Бруну об отношениях с Роналду: «У меня нет проблем ни с кем. На «МЮ» сконцентрируюсь после ЧМ»

Бруну Фернандеш заявил, что у него нет проблем в отношениях с Криштиану Роналду. – У вас есть проблемы с Роналду? – У меня нет проблем ни с кем.

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