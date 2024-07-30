В нашей семье сегодня замечательный день! Нашей доченьке Танюше Заволочкиной исполнилось 25 лет! 🎊🎊🎊 Доченька поздравляем тебя с юбилеем! Желаем тебе всегда оставаться такой же яркой и неугасаемой звездой.