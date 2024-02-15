«Предварительно каждое предложение проходит экспертизу». Как севастопольцам присвоить наименование географическим объектам?

Наименование географических объектов – часть исторического и культурного наследия. Поэтому неудивительно, что порой проходят референдумы о смене или возвращении старых имен тем или иным городам и поселкам.
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