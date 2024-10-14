В России восстановили трофейный американский бронетранспортер MaxxPro

ВС России восстановили трофейный американский бронетранспортер MaxxPro Вооруженные силы (ВС) России восстановили трофейный американский бронетранспортер MaxxPro, захваченный в зоне специальной военной операции на авдеевском направлении.
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