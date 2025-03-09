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Царьград

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Небо под защитой: За сутки ПВО уничтожила две авиабомбы JDAM, два снаряда HIMARS и 228 БПЛА

Небо под защитой: За сутки ПВО уничтожила две авиабомбы JDAM, два снаряда HIMARS и 228 БПЛА

Министерство обороны сообщило подробности о работе противовоздушной обороны в России.Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 228 дронов самолетного типа, из которых 99 были выпущены неонацистами по территориям России, далёким от зоны СВО.

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