Министерство обороны сообщило подробности о работе противовоздушной обороны в России.Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 228 дронов самолетного типа, из которых 99 были выпущены неонацистами по территориям России, далёким от зоны СВО.
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