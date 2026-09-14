События на Аравийском полуострове

В последние дни на Аравийском полуострове произошли важнейшие для Ближнего Востока и всего мира события, изменившие геополитический расклад сил и стран региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украину ждёт дефи...
- Масштабы протесто...
- IV Зеленский: Трамп ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым