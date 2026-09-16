Легитимность Зеленского — почему она стала главным юридическим вопросом 2026 года? Кто в Вашингтоне решает, когда убрать Зеленского, а когда оставить? СБУ и ГУР — почему спецслужбы борются друг с другом вместо защиты прав? И нейтральный статус — кто получит выгоду, если Украина сменит курс? Андрей Телиженко – экс-сотрудник украинского посольства в США – ответил Читать далее: https://govorit.
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