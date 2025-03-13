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Шелтон о том, что вплотную приблизился к дебюту в топ-10: «Честно говоря, я вообще не смотрю на рейтинг. Думаю только о гонке»

Шелтон о том, что вплотную приблизился к дебюту в топ-10: «Честно говоря, я вообще не смотрю на рейтинг. Думаю только о гонке»

Он впервые вышел в четвертьфинал в Индиан-Уэллс и третий на «Мастерсах» в целом. – Вы уже вплотную приблизились к топ-10.

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